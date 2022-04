Conférence : “Louis XVI, Marie-Antoinette et Loménie de Brienne” Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: 10500

Brienne-le-Château

Conférence : “Louis XVI, Marie-Antoinette et Loménie de Brienne” Brienne-le-Château, 18 juin 2022, Brienne-le-Château. Conférence : “Louis XVI, Marie-Antoinette et Loménie de Brienne” Brienne-le-Château

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 20:00:00

Brienne-le-Château 10500 Brienne-le-Château Découvrez le château de Brienne comme vous ne l’avez jamais vu ! accueil@grandslacsdechampagne.fr +33 3 25 92 82 41 http://www.grandslacsdechampagne.fr/ Découvrez le château de Brienne comme vous ne l’avez jamais vu ! Brienne-le-Château

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’évènement: 10500, Brienne-le-Château Autres Lieu Brienne-le-Château Adresse Ville Brienne-le-Château lieuville Brienne-le-Château Departement 10500

Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brienne-le-chateau/

Conférence : “Louis XVI, Marie-Antoinette et Loménie de Brienne” Brienne-le-Château 2022-06-18 was last modified: by Conférence : “Louis XVI, Marie-Antoinette et Loménie de Brienne” Brienne-le-Château Brienne-le-Château 18 juin 2022 10500 Brienne-le-Château

Brienne-le-Château 10500