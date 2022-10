CONFERENCE – LOUIS PAUL ET RAOUL GUIRAUD, L’ÉCOLE BITERROISE DE LA LUMIÈRE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

CONFERENCE – LOUIS PAUL ET RAOUL GUIRAUD, L'ÉCOLE BITERROISE DE LA LUMIÈRE
Béziers, 30 novembre 2022

14 rue des Docteurs Bourguet
Béziers

2022-11-30

Hrault Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique et Serge Boyer, docteur ès études occitanes vous invite à une conférence sur le thème de l’école biterroise de la lumière, à l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste biterrois Louis Paul.

