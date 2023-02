Conférence “Louis Pasteur et l’époque pasteurienne” BÂTIMENT EN FOND DE COUR – SALLE OZANAM Paris Catégories d’Évènement: île de France

Conférence “Louis Pasteur et l’époque pasteurienne” BÂTIMENT EN FOND DE COUR – SALLE OZANAM, 23 février 2023, Paris. Le jeudi 23 février 2023

de 14h15 à 16h15

. payant 9 euros Conférence “Louis Pasteur et l’époque pasteurienne” animée par Elisabeth Martin L’une des grandes figures de tous les temps sera mise en lumière. Surprise en séance ! A l’honneur : la quête de sens, le goût pour les arts et une histoire légendaire qui a marqué son temps. BÂTIMENT EN FOND DE COUR – SALLE OZANAM 92bis BOULEVARD MONTPARNASSE 75014 Paris Contact : https://bit.ly/3RXoZDP 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/3RXoZDP

