Château de Saint-Bonnet-les-Oules, le samedi 18 septembre à 19:30

Né dans le quartier de la Croix- Rousse à Lyon, Louis Bresson (1817-1893) entre à l’École des Beaux-Arts de Lyon et poursuit ses études à celle de Paris en 1842. De retour à Lyon, à l’âge de 25 ans, il devient le collaborateur de Chenavard, architecte de l’Opéra de Lyon et se fait connaître comme un architecte de grand talent, ayant un goût prononcé pour l’art monumental du Moyen-âge. Venez découvrir le parcours de cet architecte dans une de ses rénovations : le Château de Saint-Bonnet-les-Oules. Animée par Josiane Boulon, conservatrice à la DRAC. Château de Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Saint Bonnet les Oules Saint-Bonnet-les-Oules Loire

Lieu Château de Saint-Bonnet-les-Oules Adresse 42330 Saint Bonnet les Oules Ville Saint-Bonnet-les-Oules