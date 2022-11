Conférence « L’origine du monde » Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Montbard EUR 0 0 Conférence de Marc-André Selosse sur les sols, organisée par la Société Naturaliste du Montbardois. Marc-André Selosse a publié en 2021 « L’origine du monde », livre dans lequel il nous convie à un périple souterrain pour découvrir la vie de ce que nous foulons de nos pieds quotidiennement. Un livre indispensable pour les jardiniers, agriculteurs et forestiers, et à tous les passionnés de la biodiversité. Entrée et participation libres. deschamps.christophe@wanadoo.fr Foyer Mutualiste des Bordes 207 Rue Charles de Gaulle Montbard

