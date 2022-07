Conférence : « L’organisation de la Résistance dans la Manche et le Pays de Coutances » Montmartin-sur-Mer Montmartin-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Montmartin-sur-Mer

Conférence : « L’organisation de la Résistance dans la Manche et le Pays de Coutances » Montmartin-sur-Mer, 28 juillet 2022, Montmartin-sur-Mer. Conférence : « L’organisation de la Résistance dans la Manche et le Pays de Coutances »

16 Rue du Clos Espace Culturel Montmartin-sur-Mer Manche Espace Culturel 16 Rue du Clos

2022-07-28 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-28 19:00:00 19:00:00

Espace Culturel 16 Rue du Clos

Montmartin-sur-Mer

Manche Conférence sur « le Franchissement du Pont de la Roque » à l’Espace Culturel de Montmartin-sur-Mer à 17h30. Gratuit. Conférence sur « le Franchissement du Pont de la Roque » à l’Espace Culturel de Montmartin-sur-Mer à 17h30. Gratuit. Conférence sur « le Franchissement du Pont de la Roque » à l’Espace Culturel de Montmartin-sur-Mer à 17h30. Gratuit. Espace Culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Montmartin-sur-Mer Autres Lieu Montmartin-sur-Mer Adresse Montmartin-sur-Mer Manche Espace Culturel 16 Rue du Clos Ville Montmartin-sur-Mer lieuville Espace Culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Departement Manche

Montmartin-sur-Mer Montmartin-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmartin-sur-mer/

Conférence : « L’organisation de la Résistance dans la Manche et le Pays de Coutances » Montmartin-sur-Mer 2022-07-28 was last modified: by Conférence : « L’organisation de la Résistance dans la Manche et le Pays de Coutances » Montmartin-sur-Mer Montmartin-sur-Mer 28 juillet 2022 16 Rue du Clos Espace Culturel Montmartin-sur-Mer Manche

Montmartin-sur-Mer Manche