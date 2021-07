CONFÉRENCE – LONGWY – TEXAS Thionville, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Thionville.

2021-07-05 20:00:00 – 2021-07-06 20:30:00 NEST 15 Route de Manom

Thionville Moselle

Quelle mémoire, quelles identités, les filles se sont-elles fabriquées à partir de l’histoire industrielle de leurs pères ? Comment s’inscrivent-elles dans cette culture du travail, usines ou mines, dont les femmes étaient souvent interdites d’entrée ?

Carole Thibaut fait le lien entre Longwy, où elle est née, Forbach (où cette conférence a été créée) et Montluçon, à travers l’histoire des mines et des forges, porteuses d’une forte culture masculine du travail et d’un héritage qu’on se passait de père en fils.

Equipée d’un vidéo-projecteur et d’un power point, elle retraverse, à la manière d’une conférencière de l’intime, et de façon outrancièrement subjective, l’histoire de ses père, grand-père et arrière-grand-père, celle de la Vallée de La Chiers, des aciéries et de l’industrie lorraine. Ce faisant, elle interroge la construction culturelle des femmes, de l’identité et de la filiation, dans un cheminement qui va de l’intime à l’universel, de la petite à la grande histoire, des forges de Longwy au théâtre des anciennes forges des Ilets, et tout cela en moins de 30 minutes…

infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 https://www.nest-theatre.fr/saison/20-21/longwy-texas-725

Charles Thibaut

dernière mise à jour : 2021-06-02