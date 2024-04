Conférence « Loisirs, sport et tourisme en Corée » CENTRE CULTUREL CORÉEN Paris, lundi 6 mai 2024.

Conférence « Loisirs, sport et tourisme en Corée » Conférence Lundi 6 mai, 18h30 CENTRE CULTUREL CORÉEN Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

Réservation fortement recommandée : https://centreculturelcoreen.mapado.com/fr

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement.

Forte de son expérience en tant que pays-hôte, une première fois avec les Jeux Olympiques à Séoul en 1988, puis une seconde fois avec les Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang en 2018 – sans oublier la Coupe du Monde Corée/Japon de 2002 et les Asian Games accueillis en 2002 (Busan) et 2014 (Incheon) –, la Corée du Sud a accueilli à plusieurs reprises de grands événements sportifs d’envergure internationale. Ceux-ci ont d’ailleurs tous remporté un grand succès, national comme international.

Afin de se mettre au rythme des JO 2024 tout en s’appuyant sur cette expérience, le Centre Culturel Coréen invite dans ses murs les professeurs Kim Nam-jo et Cho Kwang-in pour aborder ensemble la question suivante : dans quelle mesure les événements sportifs participent-il au tourisme en Corée ? Afin d’y répondre au mieux, un temps d’échange entre les intervenants et le public aura lieu en fin de session.

Présentée en deux parties, cette conférence permettra tout d’abord d’explorer non seulement les retombées que ces différentes compétitions ont eu sur le tourisme dans la péninsule, mais aussi les répercussions qu’elles ont eues sur la société coréenne.

Puis, la seconde partie, qui sera davantage axée autour de la notion de loisir, servira à démontrer comment les grands événements sportifs internationaux d’aujourd’hui prennent leur source dans les jeux traditionnels d’autrefois, et comment les célébrations représentatives de la Corée d’hier ont évolué pour devenir celles que nous connaissons maintenant.

Cette rencontre entre plusieurs professeurs et spécialistes du tourisme constituera une belle opportunité d’en apprendre plus sur l’histoire et la culture de la Corée, et de permettre d’intéressants parallèles avec celles de l’Hexagone.

Modération : Il-Yul Lee, directeur du Centre Culturel Coréen

CENTRE CULTUREL CORÉEN 20 Rue La Boétie, 75008 Paris