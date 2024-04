Conférence : loisirs et espaces verts à Évreux, 1870-1914 Médiathèque Rolland-Plaisance Évreux, samedi 1 juin 2024.

Assistez à la conférence « Loisirs et espaces verts à Évreux 1870/1914 » de Gilles Leblond. À partir des années 1870, les effets conjugués des progrès techniques, de l’amélioration du niveau de vie et de l’extension de l’instruction publique favorisent le développement de nouvelles activités culturelles et de sociabilité. Éléments essentiels d’une nouvelle conception de l’urbanisme, intégrant hygiénisme et esthétique, les jardins publics et les espaces verts sont l’objet d’une attention particulière. Aménagés, embellis, ils deviennent des lieux privilégiés pour le développement des loisirs. L’Impressionnisme, courant pictural renouvelant le regard porté par les peintres sur le paysage, est contemporain de ces évolutions. À Évreux, deux « espaces verts » sont emblématiques de celles-ci : le Jardin botanique et le Pré du Bel-Ebat.

Médiathèque Rolland-Plaisance 3 square Georges Brassens, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Médiathèque conçue et réalisée en 1994 par les architectes Paul CHEMETOV et Borja HUIDOBRO.

©Archives municipales d’Évreux