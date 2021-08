Agde Agde Agde, Hérault CONFÉRENCE « LOI TAUBIRA, NAPOLÉON, PORTS NÉGRIERS DU LANGUEDOC… UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Avec Denis Lamaison, Docteur en Histoire et responsable des fonds historiques aux Archives d’Agde.

Entre passé occulté et histoire falsifiée, comment parler aujourd’hui de l’esclavage ? L’avis d’un chercheur sur la question, sans tabous, suivi d’une discussion.

