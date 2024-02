Conférence : Logements inabordables, comment faire ? Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Loyers inaccessibles, logements insalubres… la crise du logement prend de multiples formes. Des solutions existent, venez les découvrir ! On en parle à la Maison des Canaux avec Rue de l’Echiquier et Habicoop

Depuis les années 2000, les prix de l’immobilier et les taux d’intérêt ne cessent d’augmenter, barrant la route de la propriété à des franges entières de la population. Les locations se font de plus en plus rares, et à quel prix ? Loyers inaccessibles, logements insalubres, gentrification des grandes villes sont la conséquence de l’accaparement des biens par un petit nombre.

Pourtant, des solutions existent pour vivre dans de bonnes conditions ! Les modèles alternatifs se multiplient : organismes de fonciers solidaires, coopératives d’habitants… pour réinventer la manière d’habiter et d’occuper le sol.

Venez échanger avec Isabelle Rey-Lefebvre, journaliste spécialiste du sujet qui a travaillé pour Le Monde pendant 22 ans et vient de publier son livre Halte à la spéculation sur nos logements ! Pour cette enquête à la fois politique et historique, elle a rencontré représentant·es des pouvoirs publics, habitant·es, universitaires afin de nous offrir un tour à 360° des solutions existantes en France et en Europe.

Elle invite à ses côtés Christiane Châteauvieux, présidente d’Habicoop, la Fédération Française des Coopératives d’habitants. Elle nous parlera du projet UTOP, une coopérative d’habitants à vocation sociale à Paris et nous fera découvrir cet autre mode d’habiter, plus abordable, durable, solidaire et écologique.

️ Déroulé de la soirée :

18h30 à 19h00 : Ouverture des portes

19h00 – 20h30 : Table ronde et questions

20h30 – 21h30 : Échanges et réactions autour d’un pot convivial

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

