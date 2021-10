Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Conférence – L’oeuvre pour piano et orchestre d’Alexandre Scriabine Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

le mardi 11 janvier 2022 à 18:15

A. Scriabine (1871-1915) pianiste virtuose a composé essentiellement pour le piano mais laisse quelques oeuvres symphoniques qu’il ne faut pas négliger. Son langage romantique va évoluer vers le langage du XXe siècle.

Par Annie Ledout, docteur en Musicologie Médiathèque André-Malraux place de la république, lisieux Lisieux Calvados

2022-01-11T18:15:00 2022-01-11T19:45:00

