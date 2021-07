Proupiary Ancienne abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Conférence « L’oeuvre du Maître de Cabestany » Ancienne abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Proupiary

Conférence « L’oeuvre du Maître de Cabestany » Ancienne abbaye de Bonnefont, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Proupiary. Conférence « L’oeuvre du Maître de Cabestany »

Ancienne abbaye de Bonnefont, le samedi 18 septembre à 16:00

Alphonse Snoeck, plasticien et historien, a réalisé l’intégralité des copies des œuvres reconnues du Maître de Cabestany qui constituent aujourd’hui le Centre de Sculpture de Cabestany. Mais aussi de nombreuses copies que l’on peut retrouver présentées dans bien des Musées de Grande Région. Fort de son expérience, il nous propose aujourd’hui de partager ses connaissances sur le travail caractéristique de ce grand Maître de la sculpture romane. Présentation de l’oeuvre exceptionnelle de ce maître sculpteur du XIIe siècle. Ancienne abbaye de Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Proupiary Étiquettes évènement : Autres Lieu Ancienne abbaye de Bonnefont Adresse 31360 Proupiary Ville Proupiary lieuville Ancienne abbaye de Bonnefont Proupiary