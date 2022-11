Conférence : l’oeuvre d’André Metthey par Adélaïde LACOTTE Agen, 26 novembre 2022, Agen.

Conférence : l’oeuvre d’André Metthey par Adélaïde LACOTTE

Musée des Beaux-Arts Rue Moncorny Agen Lot-et-Garonne OT Destination Agen Rue Moncorny Musée des Beaux-Arts

2022-11-26 14:30:00 – 2022-11-26

Rue Moncorny Musée des Beaux-Arts

Agen

Lot-et-Garonne

Agen

3.5 3.5 EUR Adélaïde Lacotte travaille depuis de nombreuses années à valoriser l’œuvre du céramiste André Metthey.

Cette conférence souhaite mettre en avant l’ensemble de l’œuvre de Metthey : de ses premiers grès, typiques des années 1900 et de sa première collaboration avec des sculpteurs tels qu’Albert Marque, Alexandre Charpentier ou Denys Puech à ses terres vernissées riches en couleurs et motifs qui annoncent les prémices de l’Art déco. Sa production la plus célèbre sera également évoquée en montrant la diversité des pièces décorées par des peintres aussi variés qu’Henri Matisse, Aristide Maillol, Kees Van Dongen ou Maximilien Luce. Ami du céramiste, le docteur Brocq a fait don d’une grande partie de sa collection d’art au musée d’Agen dont près de quatre-vingts céramiques d’André Metthey.

Adélaïde Lacotte travaille depuis de nombreuses années à valoriser l’œuvre du céramiste André Metthey.

Cette conférence souhaite mettre en avant l’ensemble de l’œuvre de Metthey : de ses premiers grès, typiques des années 1900 et de sa première collaboration avec des sculpteurs tels qu’Albert Marque, Alexandre Charpentier ou Denys Puech à ses terres vernissées riches en couleurs et motifs qui annoncent les prémices de l’Art déco. Sa production la plus célèbre sera également évoquée en montrant la diversité des pièces décorées par des peintres aussi variés qu’Henri Matisse, Aristide Maillol, Kees Van Dongen ou Maximilien Luce. Ami du céramiste, le docteur Brocq a fait don d’une grande partie de sa collection d’art au musée d’Agen dont près de quatre-vingts céramiques d’André Metthey.

+33 5 53 69 47 23

musée Agen

Rue Moncorny Musée des Beaux-Arts Agen

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT Destination Agen