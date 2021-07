Lodève Médiathèque Confluence Hérault, Lodève Conférence « Lodève, terre de spéléologie et de découverte » Médiathèque Confluence Lodève Catégories d’évènement: Hérault

**Lodève est une terre de spéléologie et d’exploration depuis plus de 130 ans. Deux associations, Larzac Explo et Celadon, mettent aujourd’hui leur expérience en spéléologie et en plongée souterraine au service de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac au travers de l’Observatoire du Karst. Le temps d’une conférence à quatre voix, animée par Laurent Guizard, Nicolas Liénard, Franck Vasseur et Jean Camplo, le patrimoine sous-terrain s’ouvre à vous.** _Bar-buvette sur place au café culturel Le Patio, par l’association Mouvances._ _Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois._

