Conférence : L’océan au fil de l’art Orthez, 12 mai 2022, Orthez.

Conférence : L’océan au fil de l’art Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

2022-05-12 19:00:00 – 2022-05-12 Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez Pyrénées-Atlantiques

En écho à l’exposition Courir à l’infini (plus loin que tous les regards) de Capucine Vever présentée au centre d’art. En partenariat avec l’association Paroles et Musiques.

Longtemps représenté comme un simple élément de paysages marins, l’océan est aujourd’hui investi non plus comme modèle mais comme support ou médium par les artistes contemporains. Sophie Limare montrera que l’océan est aujourd’hui devenu un sujet d’une profondeur inépuisable dans l’histoire de l’art occidental.

Avant la conférence, possibilité de visiter l’exposition à 117h30 au centre d’art.

En écho à l’exposition Courir à l’infini (plus loin que tous les regards) de Capucine Vever présentée au centre d’art. En partenariat avec l’association Paroles et Musiques.

Longtemps représenté comme un simple élément de paysages marins, l’océan est aujourd’hui investi non plus comme modèle mais comme support ou médium par les artistes contemporains. Sophie Limare montrera que l’océan est aujourd’hui devenu un sujet d’une profondeur inépuisable dans l’histoire de l’art occidental.

Avant la conférence, possibilité de visiter l’exposition à 117h30 au centre d’art.

+33 5 59 69 41 12

En écho à l’exposition Courir à l’infini (plus loin que tous les regards) de Capucine Vever présentée au centre d’art. En partenariat avec l’association Paroles et Musiques.

Longtemps représenté comme un simple élément de paysages marins, l’océan est aujourd’hui investi non plus comme modèle mais comme support ou médium par les artistes contemporains. Sophie Limare montrera que l’océan est aujourd’hui devenu un sujet d’une profondeur inépuisable dans l’histoire de l’art occidental.

Avant la conférence, possibilité de visiter l’exposition à 117h30 au centre d’art.

Image/imatge

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

dernière mise à jour : 2022-04-29 par