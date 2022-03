Conférence Locale du Climat 2022 : Tous concernés, tous mobilisés ! Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence Locale du Climat 2022 : Tous concernés, tous mobilisés !

Couvent des Jacobins, le mercredi 23 mars

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, Rennes Métropole s’est dotée d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Les objectifs qu’il fixe, à horizon 2030, imposent d’agir aussi bien sur les activités des entreprises et des services publics que sur les logements et les déplacements des habitants. Sans un engagement fort de l’ensemble des organisations et des filières, la trajectoire ne pourra pas être tenue. [Consulter le programme détaillé](https://fr.calameo.com/read/005416234345a83993857) L’Université de Rennes 1 s’associe naturellement à ces rencontres, notamment via les interventions de * Béatrice Bouchet sur la table-ronde “engagement des acteurs publics et articulations locales” * François Berthet sur l’atelier “Végétaliser pour adapter la ville au changement climatique” Face à l’urgence, cet événement réunit les acteurs économiques, institutionnels et associatifs du territoire pour éclairer les enjeux climatiques, partager ses expériences et anticiper l’avenir. Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Rennes Centre Ille-et-Vilaine

