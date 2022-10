Conférence « L’objet à l’étude : regards croisés entre un archéologue et un conservateur » Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse

2022-10-14

Château départemental Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse

2022-10-14 – 2022-10-14

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse

Sane-et-Loire Pierre-de-Bresse EUR Dans le cadre de l’exposition « De la fouille au musée, l’odyssée des objets », venez assister à un débat informel entre Sébastien Chevrier, archéologue, et Dominique Rivière, conservateur de musée. Ils échangeront sur leur vision du patrimoine et la manière de conserver notre passé. Deux professionnels poseront leurs regards sur les objets du passé et l’utilisation de ces derniers dans deux disciplines complémentaires et différentes : la muséologie et l’archéologie. Leurs gestes, leurs analyses, leurs expériences seront ici offertes afin de débattre ensemble sur cette notion. Discussion animée par Yannick Briez, journaliste.

Sur réservation. Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

