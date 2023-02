Conférence « L’obélisque de la Concorde » Rochegude Rochegude Catégories d’Évènement: Drôme

Rochegude

Conférence « L’obélisque de la Concorde », 11 mars 2023, Rochegude Rochegude. Conférence « L’obélisque de la Concorde » Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude Drome

2023-03-11 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-11 20:00:00 20:00:00 Rochegude

Drome Rochegude Création de l’obélisque en Egypte à Assouan, commandé par Ramsès II et voyage périlleux de ce bloc de granit offert à la France en 1830 jusqu’à Paris. +33 6 84 20 48 59 Rochegude

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Rochegude Autres Lieu Rochegude Adresse Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude Drome Ville Rochegude Rochegude lieuville Rochegude Departement Drome

Rochegude Rochegude Rochegude Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochegude rochegude/

Conférence « L’obélisque de la Concorde » 2023-03-11 was last modified: by Conférence « L’obélisque de la Concorde » Rochegude 11 mars 2023 Drôme Rochegude Rochegude, Drôme Salle polyvalente Gabriel Rodet Rochegude Drome

Rochegude Rochegude Drome