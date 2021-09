Vichy Médiathèque Valery-Larbaud Allier, Vichy Conférence: Liviyatan ou le monstre de l’Allier Médiathèque Valery-Larbaud Vichy Catégories d’évènement: Allier

Médiathèque Valery-Larbaud, le samedi 18 septembre à 17:00

La rivière Allier fut, en janvier 1934 à Vichy, le théâtre d’un évènement qui attira les foules sur ses rives. Ce fait divers a inspiré à Céline Maltère un nouveau roman de la collection LoKhaLe (éd. La Clef d’Argent) présenté lors de ces JEP 2021. L’occasion d’évoquer, avec Fabienne Pouradier Duteil, le graveur Paul Devaux et d’autres personnalités de la vie culturelle vichyssoise de l’époque, qui furent « témoins de l’affaire du monstre de l’Allier ». Pass sanitaire obligatoire.

