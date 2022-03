Conférence littéraire-« Flaubert – Parcours croisé entre littérature, peinture et photographie : le voyage en Égypte de Flaubert » Flers, 17 mars 2022, Flers.

Conférence littéraire-« Flaubert – Parcours croisé entre littérature, peinture et photographie : le voyage en Égypte de Flaubert » Rue des Rochettes Forum Flers

2022-03-17 14:30:00 – 2022-03-17 Rue des Rochettes Forum

Flers Orne

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, Flers Agglo accueille en mars deux évènements de la tournée « Faubert – Dialogue d’une rive à l’autre » organisée par l’association des Amis du Printemps arabe et de la Tunisie (LAPAT) ainsi qu’une conférence organisée par l’association des amis du musée du château de Flers.

Conférence littéraire par Annick Polin

Lettres et carnets de voyage de Flaubert, tableaux orientalistes et photographies primitives, nous transporteront de manière sensible dans l’Egypte que découvre Flaubert en 1849. Nous étudierons dans quelles conditions matérielles et dans quel contexte Flaubert fait ce voyage. Nous le verrons, « revêtu d’une grande chemise de nubien et coiffé d’un « tarbouch rouge », admirer les paysages, « s’étonne[r] des villes et des hommes » et s’attendrir devant les chameaux. Nous suivrons son programme éclectique : discussion religieuse et « baisade », analyse politique et « mal au ventre », piqûres de puces et accès de mélancolie, sans compter la lecture et, bien sûr, l’écriture.

+33 2 33 65 13 54 https://www.flerstourisme.fr/

