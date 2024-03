Conférence L’italie en mouvements de l’avant-garde futuriste au « classicisme moderne » Troyes, jeudi 14 mars 2024.

La toute jeune Italie du début du XXe siècle voit naître des courants artistiques qui s’opposent à l’art traditionnel.

En 1909, Filippo Tommaso Marinetti publie le Manifeste du Futurisme, avant-garde qui incarne un désir un renouveau total de l’art, et plus largement de la société.

Il exalte l’iconographie du mouvement et du rythme frénétique de la ville moderne.

A l’opposé, une décennie plus tard, la Metafísica de Giorgio De Chirico choisit la voie du renouvellement par un classicisme doté d’une esthétique énigmatique.



Cette conférence dresse un panorama de l’art italien dans la première moitié du XXe siècle, dont les recherches sur la modernité font échos aux collections du musée d’Art moderne de Troyes, des peintures cubistes au retour de à l’ordre d’André Derain.



Elle annonce la prochaine exposition du musée qui présentera la collection de la fondation Cirulli de Bologne, un regard de collectionneurs sur l’art et le design italien de la première moitié du XXe siècle. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14

Amphithéâtre du musée d’Art moderne

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Conférence L’italie en mouvements de l’avant-garde futuriste au « classicisme moderne » Troyes a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne