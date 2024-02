Conférence Lire un tableau “L’art et les émotions, l’époque moderne” Espace Philippe Auguste Vernon, samedi 24 février 2024.

Conférence Lire un tableau “L’art et les émotions, l’époque moderne” Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Cécile Pichon-Bonin, chargée de recherches en histoire de l’art au CNRS propose un cycle de trois conférences autour des émotions dans l’art.

Nous entretenons un rapport éminemment émotionnel aux œuvres d’arts. Quelle est en effet la place des émotions dans la peinture ? Ce cycle de trois conférences vous invite à découvrir les manières dont les artistes se sont intéressés aux émotions à travers l’histoire de leur évocation symbolique aux recherches sur le corps et le visage, de l’utilisation de métaphores et de l’exploration du paysage aux provocations visant à faire réagir le spectateur. Nous explorerons ainsi les modalités d’expression des émotions à travers la peinture et envisagerons les fonctions de ces images dans leur contexte de création.

Entrée libre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

L’événement Conférence Lire un tableau “L’art et les émotions, l’époque moderne” Vernon a été mis à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération