Conférence « L’invisibilité des femmes dans l’Histoire » Médiathèque Arinthod, samedi 8 juin 2024.

Conférence « L’invisibilité des femmes dans l’Histoire » Médiathèque Arinthod Jura

Conférence le samedi 08 juin 2024 de 10:30 à 12:00 de 10:30 à 12:00 à la médiathèque d’Arinthod. Pour les ados-adultes.

L’invisibilisation des femmes Même si les hommes ont toujours cantonné les femmes à l’espace domestique, les femmes ont toujours travaillé, créé, inventé, écrit et même gouverné… L’ Histoire rédigée par des hommes les a effacées les faisant passer au second plan ou même les a spoliées. Pour quelles raisons ? Comment leur rendre leur visibilité et dire leur véritable Histoire ? Cette conférence permet de comprendre les mécanismes sexistes employés de l’Antiquité à nos jours. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:30:00

fin : 2024-06-08 12:00:00

Médiathèque 1A Rue de Magnin

Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté media-arinthod@terredemeraude.fr

L’événement Conférence « L’invisibilité des femmes dans l’Histoire » Arinthod a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE