Conférence « L'inventaire du patrimoine de Saint-Jean-de-Liversay, entre plaine et marais »

Eglise Saint-Jean-Baptiste, le jeudi 16 septembre à 20:30

Yannis Suire vous propose de découvrir les résultats de l’inventaire du patrimoine de Saint-Jean-de-Liversay, réalisé dans le cadre de l’inventaire des communes riveraines de la Sèvre Niortaise que mènent le Centre vendéen de recherches historiques et la Région Nouvelle-Aquitaine.

RDV : église Saint-Jean-Baptiste. Entrée libre.

Par Yannis Suire, Conservateur en chef du patrimoine et Directeur du Centre vendéen de recherches historiques. Eglise Saint-Jean-Baptiste 6 rue du docteur Quoy, 17170, Saint-Jean-de-Liversay. Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

2021-09-16T20:30:00 2021-09-16T22:00:00

