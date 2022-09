Conférence : l’industrie textile du Val d’Argent

Conférence : l’industrie textile du Val d’Argent, 7 octobre 2022, . Conférence : l’industrie textile du Val d’Argent



2022-10-07 20:00:00 – 2022-10-07 21:00:00 La Médiathêque du Val d’Argent en partenariat avec le service du Pays d’Art et d’Histoire, proposera une conférence sur l’industrie textile du Val d’Argent le Vendredi 7 Octobre à 20h. Tout public. Gratuit. Durée : 1h dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville