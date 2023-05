Conférence : l’Inde et les relations internationales depuis 2014 Association Les Comptoirs de l’Inde Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence : l’Inde et les relations internationales depuis 2014 Association Les Comptoirs de l’Inde, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 18h30 à 19h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Conférence sur « L'Inde et les relations internationales depuis 2014 » (date de l'arrivée au pouvoir du parti BJP), par Douglas Gressieux, président de l'Association Les Comptoirs de l'Inde. L'Inde est actuellement la première puissance démographique et la cinquième puissance économique. Il est apparu nécessaire dans le contexte international actuel de faire connaître la position de l'Inde et du BJP depuis 2014.

