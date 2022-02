Conférence : l’impressionnisme pourquoi, comment ? Hôtel de Ville de Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Franqueville-Saint-Pierre

Conférence : l'impressionnisme pourquoi, comment ?

Hôtel de Ville de Franqueville-Saint-Pierre, le vendredi 25 février à 19:00

Conférencière : Anne Cuvelier Le vingtième siècle va voir des courants artistiques se multiplier, se succéder, et cohabiter. L’impressionnisme est l’expression la plus connue et la plus féconde de l’art moderne. Suivons-en, pendant cette conférence le foisonnement esthétique …

Entrée libre

Hôtel de Ville de Franqueville-Saint-Pierre 331 rue de la République Franqueville-SAint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre Seine-Maritime

2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T20:00:00

