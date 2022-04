CONFÉRENCE ‘L’IMPLICATION DES MUSÉES DANS LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL’ Bar-le-Duc, 1 juin 2022, Bar-le-Duc.

2022-06-01 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-01 20:30:00 20:30:00

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc

2 EUR

Cycle Le patrimoine aujourd’hui : natures et protections.

L’implication des musées dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, par Thomas Mouzard, chargé de mission pour le pilotage de la recherche et de la politique scientifique

Anthropologie – PCI, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture.

L’enquête sur le patrimoine culturel immatériel (PCI) et les musées, menée en 2018, a montré que de nombreux établissements se réfèrent à la notion de patrimoine culturel immatériel : relation entre collections/habitants/territoire ; projets scientifiques et culturels, programmation culturelle et médiation, parcours permanent ou expositions temporaires. Ce champ patrimonial s’affirme comme un outil, qui renouvelle le sens et le contexte des collections, replace les activités de l’homme au cœur des notions traitées et stimule la créativité muséographique.

