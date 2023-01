Conférence : « L’Impératrice Eugénie de Montijo, une femme d’Etat oubliée » – Maxime Michelet Deauville, 30 janvier 2023, Deauville .

Conférence : « L’Impératrice Eugénie de Montijo, une femme d’Etat oubliée » – Maxime Michelet

118 ter avenue de la République Salle des Fêtes Deauville Calvados Salle des Fêtes 118 ter avenue de la République

2023-01-30 19:00:00 – 2023-01-30

Salle des Fêtes 118 ter avenue de la République

Deauville

Calvados

Le Rotary Club de Deauville reçoit Maxime Michelet, président de la Société Historique des Amis de Napoléon III depuis 2021.

Maxime Michelet est doctorant en Histoire contemporaine à Sorbonne-Université, sous la direction d’Eric Anceau, et travaille sur l’histoire politique de la 2e République et du Second Empire. Il a publié en 2020 une biographie politique de l’Impératrice Eugénie et en 2022 un ouvrage consacré au mandat présidentiel du futur Napoléon III, premier président de la République.

Le Rotary Club de Deauville reçoit Maxime Michelet, président de la Société Historique des Amis de Napoléon III depuis 2021.

Maxime Michelet est doctorant en Histoire contemporaine à Sorbonne-Université, sous la direction d’Eric Anceau, et travaille sur l’histoire politique de la 2e République et du Second Empire. Il a publié en 2020 une biographie politique de l’Impératrice Eugénie et en 2022 un ouvrage consacré au mandat présidentiel du futur Napoléon III, premier président de la République.

Secretaire@rotary-club-de-deauville.fr https://rotarydeauville.org/

Salle des Fêtes 118 ter avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2023-01-20 par