Conférence : l’immigration italienne dans le Grand Sud-Ouest de 1920 -1950 Laroque-Timbaut, 24 février 2022, Laroque-Timbaut.

Conférence : l’immigration italienne dans le Grand Sud-Ouest de 1920 -1950 salle des fêtes place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut

2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24 salle des fêtes place de l’hôtel de ville

Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut

EUR 3 3 L’association Patrimoine et Culture a invité Mme Laura Vaillant pour cette première conférence de l’année. Elle abordera sous tous aspects sociodémographiques cette immigration dans le Grand Sud-Ouest qui fut la plus importante au cours du XXème siècle.

Passe vaccinal et masque obligatoire.

L’association Patrimoine et Culture a invité Mme Laura Vaillant pour cette première conférence de l’année. Elle abordera sous tous aspects sociodémographiques cette immigration dans le Grand Sud-Ouest qui fut la plus importante au cours du XXème siècle.

Passe vaccinal et masque obligatoire.

+33 6 83 93 38 40

L’association Patrimoine et Culture a invité Mme Laura Vaillant pour cette première conférence de l’année. Elle abordera sous tous aspects sociodémographiques cette immigration dans le Grand Sud-Ouest qui fut la plus importante au cours du XXème siècle.

Passe vaccinal et masque obligatoire.

Association Patrimoine et Culture de Laroque-Timbaut

salle des fêtes place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut

dernière mise à jour : 2022-02-11 par