Conférence « L’illustration naturaliste : entre art et science » Le Creusot, 4 avril 2022, Le Creusot.

Conférence « L’illustration naturaliste : entre art et science » Société d’Histoire Naturelle du Creusot 7 Boulevard Henri-Paul Schneider Le Creusot

2022-04-04 19:00:00 – 2022-04-04 21:00:00 Société d’Histoire Naturelle du Creusot 7 Boulevard Henri-Paul Schneider

Le Creusot Saône-et-Loire

EUR Une image naturaliste est le reflet des connaissances scientifiques : l’image montre ce que les scientifiques savent et veulent montrer, ce n’est pas simplement une copie de la nature. A la différence d’une œuvre à but purement artistique, l’image ou l’illustration naturaliste montre la réalité, permet d’identifier le sujet et prend place dans un discours.

Au fil des siècles, des artistes ont réalisé de véritables œuvres d’art qui constituent aujourd’hui le fleuron des collections des muséums. L’illustration naturaliste s’articule ainsi sous le double signe de l’art et de la science, au service des deux disciplines. C’est aussi une fenêtre pour découvrir le monde naturel qui nous entoure.

Agrémentée de nombreux exemples, la conférence de Vanessa Damianthe, illustratrice naturaliste et scientifique, présentera l’évolution des représentations de l’histoire naturelle depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours et les grands noms qui ont marqué ces siècles, ainsi que les techniques, le métier d’illustrateur naturaliste et la démarche.

Rendez-vous dans les locaux de la Société d’Histoire Naturelle du Creusot, le lundi 4 avril 2022 à 19h.

