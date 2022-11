Conférence : l’ikastola, de ses débuts à nos jours Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Conférence : l'ikastola, de ses débuts à nos jours
Tardets-Sorholus, 26 novembre 2022

2022-11-26 10:30:00

Pyrnes-Atlantiques EUR L’ikastola fête ses 50 ans en Soule. Pour fêter cela, il y aura des animations tout au long de l’année scolaire. Chaque invité nous partagera son expérience vécue en lien avec l’ikastola.

Serons présents : Libe Goñi, première enseignante d’iparralde

Margaita Etxart : première enseignante de Soule

Peio Jorajuria : président de Seaska

