CONFÉRENCE – LIEUTENANT DARTHENAY UN SAINT-CYRIEN DANS LA RÉSISTANCE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende

CONFÉRENCE – LIEUTENANT DARTHENAY UN SAINT-CYRIEN DANS LA RÉSISTANCE Fontenay-le-Comte, 7 novembre 2022, Fontenay-le-Comte. CONFÉRENCE – LIEUTENANT DARTHENAY UN SAINT-CYRIEN DANS LA RÉSISTANCE

9 Rue Georges Clemenceau Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte Vende Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clemenceau

2022-11-07 15:00:00 – 2022-11-07 17:00:00

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte

Vende L’auteur, Michel Geffroy, connu à Fontenay pour avoir proposer de nombreuses conférences lors des années de la Commération de la Grande Guerre, a appartenu à la « Promotion Darthenay, avant de devenir professeur d’histoire militaire à Saint-Cyr. M Geffroy a mené une enquête pour rendre hommage à cette figure méconnue de l’histoire de France. Sa vie est un éclair dans un ciel de cendres. Lumière du héros quei magnifie l’hisotire. Né en 1913 Ce Saint-Cyrien est peintre, poète et écrivain mais surtout déterminé à se battre. A la tête de sa compagnie d’infanterie, il lutte avec bravoure lors de la Bataille de France en mai 1940, avant d’être fait prisonnier. Il s’évade et tente de rejoindre les FFI, réussit à gagner les Maquis de la Résistance. Arrêté, torturé, il ne parle pas et sauve ainsi des centaines de maquisards. Il est exécuté par la barbarie nazie. Séance de dédicaces prévue. Gratuit, sans réservation.

Séance organisée par Fontenay, ville d’art et d’histoire. Venir découvrir le destin de ce jeune lieutenant, héros de la seconde guerre mondiale ! +33 2 51 69 44 99 Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vende Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Fontenay-le-Comte Vende Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clemenceau Ville Fontenay-le-Comte lieuville Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Departement Vende

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

CONFÉRENCE – LIEUTENANT DARTHENAY UN SAINT-CYRIEN DANS LA RÉSISTANCE Fontenay-le-Comte 2022-11-07 was last modified: by CONFÉRENCE – LIEUTENANT DARTHENAY UN SAINT-CYRIEN DANS LA RÉSISTANCE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 7 novembre 2022 9 Rue Georges Clemenceau Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte Vende Fontenay-le-Comte Vende

Fontenay-le-Comte Vende