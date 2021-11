Valence Valence 26000, Valence Conférence “Lieutenant-colonel Georges MASSELOT : un soldat d’exception” Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

Conférence “Lieutenant-colonel Georges MASSELOT : un soldat d’exception” Valence, 28 novembre 2021, Valence. Conférence “Lieutenant-colonel Georges MASSELOT : un soldat d’exception” Centre culturel – Salle Général Edmond JOUHAUD 5 Rue Digonnet Valence

2021-11-28 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-28 Centre culturel – Salle Général Edmond JOUHAUD 5 Rue Digonnet

Valence 26000 En utilisant la narration, le conférencier nous tracera le portrait du soldat d’exception le Lieutenant-colonel Georges Masselot.

Un repas vous est proposé après la conférence et sur réservation. contact@cerclealgerianiste2607.fr +33 7 87 51 05 25 http://cerclealgerianiste2607.fr/ Centre culturel – Salle Général Edmond JOUHAUD 5 Rue Digonnet Valence

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 26000, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre culturel - Salle Général Edmond JOUHAUD 5 Rue Digonnet Ville Valence lieuville Centre culturel - Salle Général Edmond JOUHAUD 5 Rue Digonnet Valence