Conférence – L’identité et l’exil Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Conférence – L’identité et l’exil Uzès, 18 mars 2022, Uzès. Conférence – L’identité et l’exil Temple d’Uzes 6, Avenue de la libération Uzès

2022-03-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-18 20:00:00 20:00:00 Temple d’Uzes 6, Avenue de la libération

Uzès Gard Uzès EUR 7 7 Dans le cadre du cycle de conférences “L’identité en questions”, Mahmud Nasimi, exilé afghan, fera part de son expérience. A cette occasion, c’est aussi l’itinéraire d’une reconstruction grâce à la littérature qu’il présentera au public +33 6 76 86 86 56 Temple d’Uzes 6, Avenue de la libération Uzès

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Temple d'Uzes 6, Avenue de la libération Ville Uzès lieuville Temple d'Uzes 6, Avenue de la libération Uzès Departement Gard

Uzès Uzès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzes/

Conférence – L’identité et l’exil Uzès 2022-03-18 was last modified: by Conférence – L’identité et l’exil Uzès Uzès 18 mars 2022 gard Uzès

Uzès Gard