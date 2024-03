Conférence : l’hypersensibilité chez les enfants La Maison Nugues Romans-sur-Isère, vendredi 22 mars 2024.

Conférence : l’hypersensibilité chez les enfants Ludivine Van Poucke parlera de ce qui définit l’hypersensibilité et comment cela peut se manifester chez un enfant. Vendredi 22 mars, 19h00 La Maison Nugues

Début : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

On nait hypersensible et l’on est hypersensible. Ce n’est pas une maladie.

Nous changerons sur l’hypersensibilité pour la comprendre afin d’accompagner au mieux son enfant, dans toute la bienveillance et l’écoute dont il/elle a besoin.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes