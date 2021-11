Conférence « L’humain et le vivant » le 25 novembre 2021 Centre culturel Bouliac, 25 novembre 2021, Bouliac.

**Professeur Gilles Boeuf** Le conférencier sera le Professeur Gilles Boeuf, biologiste, océanographe, ancien président du Muséum National d’Histoire Naturelle, professeur émérite à la Sorbonne, professeur invité au Collège de France et HEC. Expert reconnu internationalement, Gilles Boeuf est un orateur passionnant qui prend à coeur de rendre accessible la complexité de la biodiversité et des grands enjeux actuels de sa préservation. **Le thème de la conférence** La biodiversité, c’est l’ensemble de tout le vivant. C’est l’ensemble de toutes les relations qu’entretiennent entre eux tous les êtres vivants, les bactéries, les virus, les microalgues de l’océan, ou bien les levures. Sans levure, il n’y a pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage. La biodiversité, ce sont les champignons, les plantes et les animaux. Et dans les animaux, il y a l’humain. Un bébé, à la naissance, c’est trois quarts d’eau. Un corps humain, c’est pour moitié des bactéries, pour moitié des cellules humaines dont l’ADN n’est que proximités génétiques avec beaucoup d’autres espèces. Nous ne mangeons que du vivant issu de cette biodiversité et c’est avec elle que nous coopérons. Lorsque le dialogue entre un corps humain et ces êtres vivants qui vivent à l’intérieur de lui et sur lui ne marche plus, c’est la catastrophe. Il faut que l’humain admette qu’il fait partie de ce vivant. Nous sommes la biodiversité nous-mêmes. **Modalités d’inscription** Du fait de la jauge sanitaire encore en vigueur, le nombre de places de la salle panoramique est particulièrement limité. Nous vous invitons donc à vous inscrire rapidement pour cette soirée gratuite, qui sera suivie d’un temps de questions et d’un verre de l’amitié. [[https://www.bouliac-nature.fr/blog/humain-dans-le-vivant/](https://www.bouliac-nature.fr/blog/humain-dans-le-vivant/)](https://www.bouliac-nature.fr/blog/humain-dans-le-vivant/)

Centre culturel Bouliac 1 Rue de l’Église, 33270 Bouliac Bouliac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T21:00:00