Conférence. “L’hospitalité: accueillir l’étranger? De Levinas à Calais”, par Laurence Lacroix

Maison des lycéens du lycée Jean Zay, le mardi 22 mars à 19:00

Conférence de Laurence Lacroix : « L’hospitalité : accueillir l’étranger ? De Levinas à Calais » En partenariat avec le CERCIL Emmanuel Lévinas. On connait le grand philosophe dont toute la philosophie est centrée sur la thématique de l’accueil de l’autre. Nous souvenons-nous qu’il a vécu dans sa chair le statut de réfugié, de la Lituanie à La France ? Aujourd’hui, qu’est devenu le statut de réfugié ? Face aux problèmes actuels soulevés par l’immigration – que les migrants de Calais nous contraignent à regarder en face – que dire de l’accueil et de l’obligation d’hospitalité ? Qu’est devenu notre rapport à l’hospitalité ? L’éthique de l’hospitalité peut-elle – ou pas – nous permettre de fonder aujourd’hui un droit cosmopolitique prenant en charge l’idée d’une hospitalité universelle ? Laurence Lacroix est professeure agrégée de Philosophie au Lycée Voltaire d’Orléans et enseigne en BTS au Greta et à l’ERTS d’Olivet. Diplômée d’un master de philosophie politique à l’Université Paris IV Sorbonne, ( direction d’Alain Renaut). Spécialiste de Lévinas, elle s’intéresse particulièrement aux questions d’éthique et anime une émission de philosophie sur Radio Campus.

Participation aux frais: 4 euros tarif normal, 2 euros demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, gratuit pour les étudiants,lycéens et apprentis

Conférence sur l’hospitalité, suivie d’un débat

Maison des lycéens du lycée Jean Zay rue de l’église Saint Vincent 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T20:30:00