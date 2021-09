Reillanne Salle des Associations Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Conférence “L’homme médiéval et l’homme d’aujourd’hui sont-ils si différents?” Salle des Associations Reillanne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Reillanne

Conférence “L’homme médiéval et l’homme d’aujourd’hui sont-ils si différents?” Salle des Associations, 18 septembre 2021, Reillanne. Conférence “L’homme médiéval et l’homme d’aujourd’hui sont-ils si différents?”

Salle des Associations, le samedi 18 septembre à 17:30 Conférence de Geneviève Tobie, médiéviste Salle des Associations rue George Aillaud 04110 Reillanne Reillanne Salle des Associations, rue George Aillaud, 04110 Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Autres Lieu Salle des Associations Adresse rue George Aillaud 04110 Reillanne Ville Reillanne lieuville Salle des Associations Reillanne