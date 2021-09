Cahors Cahors Cahors, Lot Conférence : “L’Homme. La Vérité Scientifique à l’Epreuve du temps” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Conférence : “L’Homme. La Vérité Scientifique à l’Epreuve du temps” Cahors, 24 septembre 2021, Cahors. Conférence : “L’Homme. La Vérité Scientifique à l’Epreuve du temps” 2021-09-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-24 Place Bessières Espace Clément Marot

Cahors Lot Sur réservation avant le 20 septembre par email : ramsay.fenelon@orange.fr Cette conférence est organisée par l’Association “Ramsay-Fenelon”.

Elle est menée par Pascal Picq, paléoanthropologue, maître de conférence au Collège de France. Sur réservation avant le 20 septembre par email : ramsay.fenelon@orange.fr @Pascal Picq dernière mise à jour : 2021-08-31 par

