Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines CONFÉRENCE : L’HOMME ET L’ABEILLE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

CONFÉRENCE : L’HOMME ET L’ABEILLE Sarreguemines, 4 septembre 2021, Sarreguemines. CONFÉRENCE : L’HOMME ET L’ABEILLE 2021-09-04 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 17:00:00

Sarreguemines Moselle En partenariat avec l’association L’Orgue de Barbarie en fête et la Ville de Sarreguemines dans le cadre du Festival d’Orgues de Barbarie. L’orgue de barbarie fleure bon les fêtes de village dans les temps anciens. Ces villages dont les habitants dépendaient de la nature qui les entourait. L’arboriculture et l’apiculture faisaient pleinement partie de l’économie locale. Et si, pendant un temps donné, ces disciplines étaient en recul, toute à l’image de l’orgue de barbarie. Aujourd’hui, elles retrouvent leur juste place. Fête et nature sont décidément chères au cœur de l’Homme. Le saviez-vous ?

Une légende est racontée et répandue par Alain Vian (le frère de Boris) qui tenait un magasin d’instruments de musique mécanique dans le quartier Odéon à Paris, selon laquelle le comte de Burberry avait eu l’idée de l’orgue de barbarie en voyant un hérisson frotter ses épines sur une harpe. Sur réservation uniquement. +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Unsplash dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Ville Sarreguemines lieuville 49.11196#7.06934