Conférence – L’histoire du Tombeau d’Agnès Sorel Loches, 17 septembre 2022, Loches.

Conférence – L’histoire du Tombeau d’Agnès Sorel

1 Rue des Ponts Loches Indre-et-Loire

2022-09-17 17:00:00 – 2022-09-17 18:30:00

Loches

Indre-et-Loire

De 2015 à 2020 les restaurations et les recherches historiques sur le tombeau d’Agnès Sorel ont permis de redécouvrir cette œuvre majeure. Menée par Thibaut Noyelle, conservateur des monuments historiques au sein de la DRAC Centre-Val de Loire, cette conférence est l’occasion de se pencher de nouveau sur l’histoire et l’iconographie du tombeau, monument funéraire exceptionnel conçu au XVe siècle pour la collégiale Saint-Ours et classé au titre des Monuments historiques dès 1892.

Journées européènnes du patrimoine 2022. Menée par Thibaut Noyelle, conservateur des monuments historiques au sein de la DRAC Centre-Val de Loire, cette conférence est l’occasion de se pencher de nouveau sur l’histoire et l’iconographie du tombeau.

patrimoine@mairieloches.com +33 2 47 59 48 21 https://www.ville-loches.fr/

