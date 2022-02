Conférence : L’histoire du sampling dans le rap US Caen, 17 mars 2022, Caen.

Conférence : L’histoire du sampling dans le rap US Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

2022-03-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-17 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö propose une conférence sur l’histoire du sampling dans le rap US.

Les musiques rap et électro sont nées au début des années 80 aux U.S.A., à la fois à New York (Électro-Funk), à Chicago (House) et à Détroit (Techno), grâce à de nouveaux instruments comme les boîtes à rythmes, les synthés numériques et surtout le sampler.

Point de salut pour le rap notamment sans cette machine révolutionnaire sortie au début de l’aventure du Hip-Hop avec des marques comme E-mu, Ensoniq ou Akai. L’âge d’or du rap jusqu’à l’an 2000 est intimement lié à ces outils devenus le cœur des sonorités électroniques du XXIe siècle.

Source : Le Cargö

Le Cargö propose une conférence sur l’histoire du sampling dans le rap US.

Les musiques rap et électro sont nées au début des années 80 aux U.S.A., à la fois à New York (Électro-Funk), à Chicago (House) et à Détroit (Techno), grâce à de…

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

Le Cargö propose une conférence sur l’histoire du sampling dans le rap US.

Les musiques rap et électro sont nées au début des années 80 aux U.S.A., à la fois à New York (Électro-Funk), à Chicago (House) et à Détroit (Techno), grâce à de nouveaux instruments comme les boîtes à rythmes, les synthés numériques et surtout le sampler.

Point de salut pour le rap notamment sans cette machine révolutionnaire sortie au début de l’aventure du Hip-Hop avec des marques comme E-mu, Ensoniq ou Akai. L’âge d’or du rap jusqu’à l’an 2000 est intimement lié à ces outils devenus le cœur des sonorités électroniques du XXIe siècle.

Source : Le Cargö

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen

dernière mise à jour : 2022-01-26 par