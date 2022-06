Conférence : « l’Histoire du Quercy » Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: 46320

Espédaillac 46320 Espédaillac La Commission Patrimoine vous convie à une conférence sur l’histoire du Quercy présenté par par Patrice Foissac, président de la Société des Études du LOT. +33 5 65 40 57 66 @mairie espedaillac

