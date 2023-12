Conférence « L’histoire du jouet » Université Ouverte – Université Paris Cité Paris, 18 décembre 2023, Paris.

Le lundi 18 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Lundi 18 décembre, à 16h, Ania Guini-Skliar et l’Université Ouverte vous propose une conférence sur l’histoire du jouet, de la Préhistoire aux années 60.

Comme tous les mammifères, l’être humain joue. Cependant à la différence de ceux-ci, il fabrique ses propres jouets. Ces derniers sont alors à son image et le reflet de la société à laquelle il appartient, avec ses évolutions et innovations techniques, esthétiques. Ils représentent un monde en miniature et permettent aux enfants de l’appréhender et de s’y préparer.

Nous découvrirons l’histoire du jouet de la Préhistoire aux années 60.

Université Ouverte – Université Paris Cité Campus Grands Moulins – 5 rue Thomas Mann 75013 Paris

Contact : universite-ouverte@u-paris.fr https://u-paris.fr/universite-ouverte/lhistoire-du-jouet/

David Griffiths – Unsplash