Conférence “L’Histoire des astroparticules” Auditorium Pierre Lehmann d’IJCLab, 18 novembre 2021, Orsay.

Conférence “L’Histoire des astroparticules”

Auditorium Pierre Lehmann d’IJCLab, le jeudi 18 novembre à 16:00

Le 18 novembre, **Michel Spiro,** ancien président de la SFP et actuel président de l’IUPAP, proposera une conférence qui portera sur l’histoire (passé, présent et perspectives) des astroparticules. En mettant l’accent sur l’astronomie multi messagers (astronomie avec des rayons gammas, des neutrinos, des particules chargées électriquement, des ondes gravitationnelles couplées à l’astronomie plus conventionnelle basée sur la lumière). Cette conférence se déroulera en présentiel (dans l’Auditorium Pierre Lehmann d’IJCLab, bat 200 du centre d’Orsay de l’Université Paris Saclay) et en distanciel (sur zoom). **Le pass sanitaire sera demandé en présentiel.** **PLUS D’INFORMATIONS** * [Lien d’inscription](https://forms.gle/WayBoMh3jUm26u8TA) (nombre de places limitées) * Le mot de passe de connexion zoom sera indiqué sur ce site le matin de la conférence : [[https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7348/](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7348/)](https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7348/) * La conférence restera ensuite disponible sur la (https://bit.ly/3ohJZqj) de la section Paris-Sud, où on peut trouver les conférences précédentes.

Une conférence organisée par la section Paris-Sud de la SFP

Auditorium Pierre Lehmann d’IJCLab Orsay Orsay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T16:00:00 2021-11-18T18:00:00