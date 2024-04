Conférence L’histoire de la rosière d’Artois et des mariées impériales La Nouvelle maison de l’Histoire La Bernerie-en-Retz, samedi 6 avril 2024.

Cette conférence sera animée par Jean-François Caraës, historien membre de la SHPR et conservateur en chef honoraire du patrimoine.

La Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous propose une conférence sur l’histoire de la rosière d’Artois et des mariées impériales (1778-1815).



Thème de la conférence En 1777, à l’occasion du passage du comte d’Artois, les négociants nantais ont l’idée de ressusciter une vieille coutume du Ve siècle le couronnement d’une jeune fille vertueuse et modeste à la conduite irréprochable. C’est ainsi qu’est née à Nantes, très furtivement, la rosière d’Artois .

Quelques décennies plus tard, Napoléon qui, en bon Corse, promouvait une société où la femme devait être une épouse modèle et soumise, s’inspire de la même tradition en organisant, à l’occasion de son couronnement en 1804, des mariages arrangés entre des jeunes filles pauvres et de bonne conduite avec d’anciens militaires de préférence. Il reconduit l’exercice plusieurs fois au cours de son règne, étendant ces mariages aux riches héritières nantaises, parfois implantée dans le pays de Retz, dans le but d’amalgamer des familles issues de factions irréconciliables .



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

La Nouvelle maison de l’Histoire Gare

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire francois.asin@shpr.fr

