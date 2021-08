Saint-Pierre Hôtel de ville de Saint-Pierre La Réunion, Saint-Pierre Conférence « L’Histoire de La Réunion à travers l’ADN d’un réunionnais » Hôtel de ville de Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Pierre

Conférence « L’Histoire de La Réunion à travers l’ADN d’un réunionnais » Hôtel de ville de Saint-Pierre, 19 septembre 2021, Saint-Pierre. Conférence « L’Histoire de La Réunion à travers l’ADN d’un réunionnais »

Hôtel de ville de Saint-Pierre, le dimanche 19 septembre à 10:00

Cette conférence est l’occasion de redécouvrir l’Histoire de La Réunion avec un axe original : l’ADN d’un réunionnais mêlé aux histoires des rescapés de Fort Dauphin, à l’Affaire du gouverneur Vauboulon, à la traite des esclaves, aux milices noires de Mahé de la Bourdonnais, aux chasseurs de marrons, à la grande époque de la canne à sucre et à la famille de Kerveguen, à l’abolition de l’esclavage et à la départementalisation…

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sous réserve de modifications selon normes préfectorales)

Par Mathieu Pitou, guide conférencier Hôtel de ville de Saint-Pierre rue Méziaire Guignard, 97416 Saint-Pierre Saint-Pierre La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Pierre Autres Lieu Hôtel de ville de Saint-Pierre Adresse rue Méziaire Guignard, 97416 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre lieuville Hôtel de ville de Saint-Pierre Saint-Pierre