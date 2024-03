Conférence : L’Histoire de la Lune – Jeudi 21 mars Maison du Square Blagnac, jeudi 21 mars 2024.

Conférence : L’Histoire de la Lune – Jeudi 21 mars Organisée par l’association Minéraux et fossiles Jeudi 21 mars, 20h30 Maison du Square

Conférence animée par Serge CHEVREL de l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie ( IRAP/CNRS)

La Lune est un corps planétaire qui a préservé beaucoup de vestiges de son histoire géologique très ancienne, ce qui en fait un objet essentiel pour comprendre l’histoire des planètes solides (Terre, Vénus, Mars et Mercure).

Nos connaissances sur la Lune ont beaucoup progressées grâce aux roches récoltées lors missions Apollo entre 1969 et 1972 et grâce aux données des sondes orbitales : Clémentine (1994), Lunar Prospector (1998-1999), SELENE (2007-2009), Chandrayaan-1 (2008-2009) et LRO (en cours). Cependant beaucoup de questions fondamentales restent posées à propos de sa formation et de son évolution dans le temps. Il reste en particulier à comprendre les mécanismes de formation de sa croute primaire des highlands et de la mise en place des dépôts volcaniques formant les mers lunaires. La Lune est un objet beaucoup plus complexe qu’il n’y parait. Aujourd’hui, un retour sur la Lune s’avère nécessaire pour faire de nouvelles avancées scientifiques. Cette exploration future de la Lune par des robots et des humains présente d’importants défis technologiques que le programme Artemis devra relever.

Au cours de la conférence le point sera fait sur nos connaissances actuelles sur la Lune et nous verrons pourquoi il faut continuer son exploration. Nous aborderons quelques aspects de son exploration future.

